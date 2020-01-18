Бойовики завдали удару по українських позиціях: у ВСУ багато поранених

З початку поточної доби в зоні ООС зафіксовано п’ять обстрілу з боку НЗФ, в результаті чого вісім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центру ООС.

У штабі зазначили:

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї… Сьогодні, 18 січня, в результаті обстрілу ворожих 8 військовослужбовців збройних сил отримали поранення».

Так, обстріл противника зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід»:

-поблизу населеного пункту Піски — зі стрілецької зброї;

— поруч з Красногоровкой — зі станкового протитанкового гранатомета — 16 пострілів і озброєння БМП-1;

— біля Павлополя — з БПЛА противник скинув 2 гранатометних пострілу ВОГ-17 калібру 30 мм;

— біля району населеного пункту Василівка — зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» члени НВФ з мінометів калібру 120 мм — 10 хв, а також автоматичних станкових гранатометів обстріляли ВСУ біля населеного пункту Орехово.