Зайшли дві групи ВСУ, беруть трасу: бойовики заявляють про бій під Бахмуткой

Про захід двох груп українських військових на територію ОРЛО заявляють члени ВНФ, воюючи на непідконтрольної частини Луганщини. Про це вони повідомили в сьогоднішній військової зведенні в луганській групі Вконтакте.

«У ЛНР станом на 15:10 йде потужний бій за опорники на Бахмутке. Зайшли 2 групи ВСУ, наші їх вибивають. На „Санта-Барбарі“ артилерійський 122 мм. заміс. Західна лінія фронту траси Бахмутка в ЛНР знову чути звуки війни.Застосовується артилерія, міномети і танкові гармати.»

Жителі довколишніх населених пунктів також повідомляють про дуже гучне биття і також підтверджують розриви снарядів важкого озброєння.

«В Кіровську голосно! А я думав у вухах шумить…, а це артилерія! Рідкісні, але дуже потужні! Навіть не зрозумію де — Первомайськ.»

«Працює артилерія! Ось так цілий день на Бахмутке, чує Кіровськ і корестности.»

«Ук*и трасу беруть.»

«Потужно довбає.»

Учасники групи здивовані, чому ні місцеві, ні російські канали не висвітлюють бої на цій ділянці фронту, адже обстріл там відбуваються щодня.