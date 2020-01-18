Зайшли дві групи ВСУ, беруть трасу: бойовики заявляють про бій під Бахмуткой

Про захід двох груп українських військових на територію ОРЛО заявляють члени ВНФ, воюючи на непідконтрольної частини Луганщини. Про це вони повідомили в сьогоднішній військової зведенні в луганській групі Вконтакте.
«У ЛНР станом на 15:10 йде потужний бій за опорники на Бахмутке. Зайшли 2 групи ВСУ, наші їх вибивають. На „Санта-Барбарі“ артилерійський 122 мм. заміс. Західна лінія фронту траси Бахмутка в ЛНР знову чути звуки війни.Застосовується артилерія, міномети і танкові гармати.»
Жителі довколишніх населених пунктів також повідомляють про дуже гучне биття і також підтверджують розриви снарядів важкого озброєння.
«В Кіровську голосно! А я думав у вухах шумить…, а це артилерія! Рідкісні, але дуже потужні! Навіть не зрозумію де — Первомайськ.»
«Працює артилерія! Ось так цілий день на Бахмутке, чує Кіровськ і корестности.»
«Ук*и трасу беруть.»
«Потужно довбає.»
Учасники групи здивовані, чому ні місцеві, ні російські канали не висвітлюють бої на цій ділянці фронту, адже обстріл там відбуваються щодня.