Укроборонпром відмовиться від частини заводів – Найєм

Укроборонпром відмовиться від деяких оборонних підприємств.

Про це заявив заступник голови підприємства Мустафа Найєм.

«Це питання ефективності наших заводів. Дійсно, ми будемо реформувати. Дійсно, це буде болісний процес, тому що від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більше», — розповів екс-журналіст.

Нагадаємо, що під час передвиборної кампанії, Володимир Зеленський сильно критикував Петра Порошенка за політику в сфері оборони.