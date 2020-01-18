У міжфракційну групу за традиційні цінності приєднався скандальний нардеп Богдан Яременко

Членом міжфракційного об’єднання “Цінності, гідність, сім’я”, яке створив нардеп від “Слуги народу” Святослав Юраш, ставши його однопартієць, скандальний нардеп Богдан Яременко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Богдан Яременко став фігурантом секс-скандалу, оскільки під час засідання Верховної ради домовлявся про зустріч з повією.

Після того, як історія набула розголосу, депутат склав з себе повноваження голови парламентського комітету з питань зовнішньої пролітики.