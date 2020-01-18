Корупціонер Олексій Кудрявцев потягнув на дно міністра Бабак

Будівельні «схеми» призвели до краху ще одне «нове обличчя».

Профільний комітет прийняв відставку міністра розвитку громад і територій Олени Бабак і схвалив кандидатуру її наступника — губернатора Івано-Франківської області.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування схвалив звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України, про який в політичних колах говорили вже давно, пише Денис Сарбей на сайті ДС.

За час роботи на посаді ніякими особливими досягненнями Бабак не запам’яталася, навіть навпаки — забувши про децентралізацію, якою активно займався її попередник Геннадій Зубко, міністр зосередила увагу на регулюванні будівництва, за що, можливо, й поплатилася, але про все по порядку.

Землячка президента, соратниця мера Львова

Колишня підприємниця і експерт у сфері ЖКГ, Бабак часто заявляла, що вона не політик, а політична діяльність, в яку, природно, входила і робота нардепом від «Самодопомоги» Андрія Садового, складна для неї. Більш звичною була робота в різних консультативних органах при Мінрегіоні, НКРЭКП, співробітництво з ООН, USAID та іншими організаціями — грантодавцями. Словом, вона з тих, кого деяка частина політикуму любить називати «грантоїдами».

В політичних колах стверджують, що потрапила Бабак в Кабмін Гончарука суто з-за того, що народилася в одному місті з президентом — Кривому Розі. Не пропрацювавши на посаді і місяця, новий міністр почала конфліктувати з прем’єром. Причиною нібито стало спроби міністра призначити своїм заступником колишнього главу Державної архітектурно-будівельної інспекції, який зі скандалом пішов з відомства і на той момент ще й перебував під слідством.

Мова йде про Олексія Кудрявцеве, якого колишній генпрокурор Юрій Луценко прямо звинуватив у корупції. Паралельно в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що керівник ДАБІ мав нібито підроблений диплом Технічного університету Молдови. Після такої инфобомбы було відкрито кримінальну справу, а Луценко заявив, що при Кудрявцеве брали хабарі за введення в експлуатацію кожного метра забудови.

Після скандалу і звільнення Кудрявцев надовго зник з інформаційного простору, тому його потенційне призначення заступником міністра здивувало багатьох — Бабак не могла не знати, який за ним тягнеться «шлейф». Втім, тут справа не так просто. Ще у розпал «дипломного» скандалу вона стала одним з 150 народних депутатів-підписантів, які захищали екс-главу ДАБІ від «наклепу». Вал негативу змусив міністра відмовитися від ідеї призначити Кудрявцева, якого деякі Телеграм-канали називають співмешканцем Бабак, але не від співпраці з ним.

За ДАБІ вже давно закріпилася недобра слава одного з найбільш корумпованих держорганів, і Зеленський ще при призначенні Кабміну поставив завдання — до кінця 2019 р. провести реформу ДАБІ і ліквідувати корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. В грудні було проведено конкурс на посаду глави ДАБІ, після якого Бабак несподівано заявила, що жоден з трьох кандидатів не пройшов співбесіду з міністром.

У парламенті стверджують, що міністр до останнього намагалася зберегти на посаді в. о. керівника ДАБІ Олександра Строкача, призначеної у вересні 2019 р. і, за твердженням нардепа Дубинського, вважається людиною Кудрявцева. До речі, Строкач був серед претендентів на голову інспекції, але завалив тест з іноземної мови, списавши його у сусіда — відповідне відео широко розійшлося в інтернеті. Результати його роботи в статусі в. о. теж були провальними — фактично не працювала комісія з розгляду проблемних питань в ДАБІ, відбувалися постійні збої з реєстром, про втручання в його роботу заявляв міністр цифровий політики Михайло Федоров. Реакції з боку міністра не було ніякої, це і стало приводом для конфлікту з прем’єром, який наприкінці минулого року взагалі перестав з Бабак контактувати, вирішивши добиватися звільнення.

Хто на заміну?

Замість Бабак профільний комітет рекомендував Раді призначити на посаду віце-прем’єр-міністра — міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Він — львів’янин, зараз є головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Шмигаль має багатий чиновницький досвід — працював начальником департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, потім заступником начальника Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Львівській області. Попрацював він і в приватному секторі, будучи директором Бурштинської ТЕС, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову.

Ще в 2014 році він самовисуванцем балотувався в народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область), отримавши найменшу підтримку виборців серед конкурентів — тільки 188 голосів. У наступному році він також балотувався до Львівської облради від партії «Народний контроль», знову безуспішно.

У червні 2019 року Шмигаль став одним з трьох кандидатів на посаду Львівської ОДА, але на посаду президент Володимир Зеленський призначив юриста Маркіяна Мальського, а «досвідченого управлінця», за його ж словами, президент послав керувати Франківщиною. Шмигаль відпрацював на посаді 6 місяців.

Згідно декларації в 2018 р. він заробив 3,5 млн грн, його дружина Катерина отримала ще 200 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Сім’я тримає готівкою 115 000 доларів.

Серед сімейної нерухомості — житловий будинок площею 215 кв. м у Львові, гараж в тому ж місті площею 15,9. Крім того, є дві земельні ділянки площею 151 і 458 кв. м у Львові та земельну ділянку площею 2200 кв. м у селі Хоросниця Мостиського району на Львівщині. Також сім’я володіє нежитловим приміщенням площею 417,2 кв. м у Кам’янці-Бузькій на Львівщині. Як не дивно, автомобілів у власності губернатора немає, а дружина володіє Land Rover, оціненим в 1 млн грн.

grom-ua.org