У Кривому Розі на похоронах вбили двох людей

Похорон в Кривому Розі, які проходили в Центрально-Міському районі, закінчилися вбивством двох осіб. Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, за даним фактом затриманий 44-річний криворожанин.

“У ході конфлікту 44-річний криворожанин завдав 77-річного чоловіка та 46-річній жінці численні ножові поранення. В результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці злочину.

Під час першочергових оперативних заходів поліцейські затримали зловмисника”, – йдеться в повідомленні.