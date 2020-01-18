Як сильно ми чекали їх будинку: президент МАУ зробив зворушливе звернення до українців

Українців попросили 19 січня натиснути на автомобільний сигнал і так віддати останню шану членам екіпажу українського літака, який загинув в небі над Тегераном (Іран) 8 січня.

Про це написав директор МАУ Євген Дихне на Facebook-сторінці.

«Наші ангели заслуговують на особливе вітання будинку. Пропоную завтра, 19 січня, в 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал в знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями, втраченими в небі Ірану. Зробіть репост і посігнальте. Вони повинні знати, як палко ми чекали їх вдома «, — звернувся до українців Дихне.