Стає страшно за долю Великобританії

Кремлівські правителі завжди люто ненавиділи Великобританію. Вони її вважають навіть більш розумним опонентом, ніж американців. Розвал і знищення Сполученого Королівства — блакитна мрія Путіна

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав всесвітню популярність багато в чому завдяки своїй головній передвиборної ідеї — відокремити країну від Європейського Союзу.

У минулому році, обіцяючи зробити це, він барвисто описував всі достоїнства повної незалежності і вимагав поважати думку громадян країни, які на референдумі виступили за Brexit. На сепаратистських гаслах Джонсон переміг, отримавши більшість у парламенті. За його планом, відділення Великобританії від ЄС відбудеться вже в кінці січня. Про це пише автор на сайті «НВ».

По ідеї він повинен стрибати від щастя і святкувати перемогу. Але не тут-то було. На грудневих виборах Консервативна партія перемогла в масштабах всього Сполученого Королівства. Однак у Шотландії переважна більшість місць (47 59) отримала місцева Шотландська національна партія. Її програма майже за всіма пунктами відрізняється від Консервативної, але дещо спільне у них є — прагнення до повної свободи і незалежності.

Тільки от шотландці хочуть відокремитися не від ЄС, а від самої Великобританії. Отримавши переконливу більшість, вони знову вимагали провести референдум про незалежність. Джонсон, звичайно, проти — він не хоче, щоб Англія повернулася до кордонів раннього Середньовіччя під його управлінням.

Прем’єр-міністр написав у Едінбург, що голосування про незалежність можуть проходити лише один раз у покоління». Останній раз голосування на цю тему було в 2014 році, і більшість шотландців (55% проти 45%) погодились жити під владою Лондона. Тому повернутися до обговорення теми років через 20.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен висловилася, що така відповідь її не влаштовує. Вона вказує на те, що в 2014 році шотландці голосували за іншу єдину Великобританії — в складі ЄС. Після Brexit це буде зовсім інша країна. За її словами, не може бути Союзу з Вестмінстером без взаємної згоди.

Взагалі, шотландські націоналісти заявляють, що негативна відповідь з Лондона їх не здивував і не засмутив, вони були до нього готові. Стерджен вважає, що в демократичній країні уряд не зможе довго блокувати проведення референдуму. Так чи інакше, воля народу буде реалізована.

Зараз самі шотландці будуть уважно стежити за двома факторами:

Перший — це Brexit і його наслідки. Якщо збудуться прогнози, і відділення від ЄС боляче вдарить по економіці, то бажаючих відокремитися від Лондона буде набагато більше, ніж зараз.

Від підсумків Brexit багато в чому буде залежати і другий чинник — внутрішня шотландська політика. У 2021 році там пройдуть вибори в місцеві органи влади. Якщо Лондон наламає дров з Brexit, то майже напевно всі відповідальні пости в Шотландії займуть прихильники відділення.

В цьому випадку вони зможуть провести референдум і самі, навіть без дозволу Лондона. Він зможе їм перешкодити, тільки якщо направить в Шотландію війська і поліцію. А це — повторення каталонського сценарію 2017 року, коли Іспанія силою придушила прагнення каталонців до самовизначення.

Британці всіма силами прагнуть уникнути будь-яких паралелей з іспанцями, яких вони вважають набагато більш авторитарними і жорстокими. Тому, я думаю, в найближчі декілька років референдум про незалежність Шотландії ми все-таки побачимо.

У чому вигода Росії

І тут не можна не згадати про російський чинник. Кремлівські правителі завжди люто ненавиділи Великобританію. Вони її вважають навіть більш розумним, хитрим і жорстким опонентом, ніж потужних, але простих і відкритих американців. Розвал і знищення Сполученого Королівства — це блакитна мрія Володимира Путіна. Якщо з’явиться хоч найменший шанс, що вона буде реалізована, він усіма силами допоможе цього процесу.

В цьому йому, як не дивно, можуть допомогти інші європейці, і насамперед — Німеччина. Німці хочуть, щоб всі країни континенту зрозуміли одну річ: за вихід з Євросоюзу доведеться заплатити велику ціну. Відповідно, Лондон зараз треба як можна більш жорстко і публічно покарати, а Шотландію — повернути в ЄС.

Сама божевільна змінна в цьому рівнянні — це сам Борис Джонсон. Зараз він дуже популярний. Але у випадку невдалого Brexit британська економіка дуже сильно постраждає, і популярність його неминуче піде вниз.

Для порятунку більшості в парламенті він може скинути Шотландію як баласт. Без 59 лівих шотландських депутатів йому буде набагато простіше підтримувати там своє праве більшість. Це, звичайно, дуже віддалена перспектива, поки Джонсону боятися нічого. Але якщо справи підуть зовсім погано, то така міра легко забезпечить йому ще кілька років правління.

Виходячи з усього цього, мені стає трохи страшно за долю Сполученого Королівства. У найближчі кілька років про його поділ будуть мріяти дуже багато і дуже впливові сили. Тому залишається тільки побажати сил і здоров’я королеві Єлизаветі II, яка одна здатна врятувати країну від майбутніх потрясінь.

Іван Яковина