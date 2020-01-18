Водохресні проліски: в мережі показали фото весняного «дива» під Києвом

У Київській області в переддень Водохреща розквітли проліски.
Фото опублікувала Марина Панченко на особистій Facebook-сторінці.
«Уявляю вашій увазі Хрещенські проліски», — підписала вона фото.
На фотографії видно, як квіти, які зазвичай розпускаються в березні, не тільки вилізли з-під землі, але і розкрили бутони.
Днями в соцмережах вже публікували фото весняних квітів, які розквітли посеред зими. На Київщині встигли розпуститися блакитні проліски. А 15 січня в столиці розквітли абрикоси і вишні.