Таксисту, який зґвалтував пасажирку в Києві, обрали запобіжний захід

Кілька місяців тому поліцейські Києва затримали чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні жінки. Все сталося в Голосіївському районі, коли таксист підвозив выпившую жінку додому.

На час слідства йому обрали запобіжний захід. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У серпні 2019 року в поліцію звернулася жінка і заявила, що її пограбував та зґвалтував таксист. Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного. З’ясувалося, що жінка була п’яна, тож він вирішив скористатися її безпорадністю: зґвалтував і забрав у неї золоті прикраси.

Після скоєння злочину 33-річну киянку водій відвіз додому. 41-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його звинувачують у злочинах передбачених частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) та частини 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На даний момент затриманий знаходиться під цілодобовим домашній арешт.