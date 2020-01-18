«Зниклого» Димінського детективи НАБУ допитали в Греції

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвоката ексміністра енергетики Ігоря Насалика щодо витребування документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 14 січня.

Із Національної поліції витребувано посвідчені копії документів на підтвердження перебування Димінського у розшуку;

А з з Національного антикорупційного бюро України витребують посвідчені копії документів щодо витрат на відрядження детективів Чернетченка і Андрусяка до Грецької Республіки з метою проведення 19.03.2019 р. допиту свідка Димінського у справі проти Насалика.

Нагадаємо, що з 11 грудня 2017 бізнесмен Петро Димінський вважається зниклим і оголошений поліцією в розшук у справі про смертельне ДТП. Попри це детективам НАБУ вдалося допитати його в Греції на території посольства.

Димінський є головним свідком у справі проти Насалика. Наразі не відомо, як його допитуватимуть у суді.

Ексміністра звинувачують у недекларуванні позики у 2014 році 1,25 млн доларів у бізнесмена Димінського. Насалик стверджує, що позики не було. Наразі Печерський суд має дві цивільні справи: за позовом Димінського до Насалика про повернення грошей та позов Насалика про визнання договорів позики недійсними, у другій справі триває остання експертиза КНДІСЕ, після якої очікується кінцеве судове рішення.

Нещодавно ексміністр отримав роз’яснення від НАЗК, що не повинен декларувати зобов’язання, які оскаржує. Тому він просив закрити справу у підготовчому засіданні саме через пояснення НАЗК. Але суд цього не зробив.