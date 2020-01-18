У війні на Донбасі беруть участь кадрові військові Росії – командир «ДНР»

Сьогодні повідомлення одного з командирів самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Донецької народної республіки» підтвердило і без того всім добре відому інформацію про те, що на Донбасі проти ВСУ воюють, зокрема, збройні сили Російської Федерації. Більш детально про це розповів найманець РФ по кличці Ольхон.

Між іншим, він зовсім необережно підтвердив слова влади України щодо того, що армія РФ бере участь у бойових діях на Сході нашої країни.

Таким чином, на власній сторінці в соціальній мережі він написав, що підрозділи Росії брали безпосередню участь у масштабних боях під Дебальцеве, а також Иловайском.