Зеленський хотів би позбутися такої проблеми, як Коломойський – Найєм

Колишній депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм, який в даний час займає посаду заступника генерального директора «Укроборонпрому» заявивши, що ті люди, які працюють на українського олігарха Ігоря Коломойського, вельми погано впливають на фракцію «Слуга народу».

Під час ефіру «Радіо Свобода», який відвідав Найєм, він заявивши: «Бізнесмен Ігор Валерійович має величезний вплив на державу, на рішення, які приймаються, але мені здається, що зараз він — більше проблема президента, ніж його друг». Крім того, Найєм продовжив: «І я думаю, що якщо б ми зараз подали напругу Володимира Олександровича, хотів би він позбутися від цієї проблеми або він спирається на Коломойського, то він вибрав би перший варіант відповіді».

Крім іншого, Найєм підкреслив: «Адже ті особистості, які в даний час афілійовані з Ігорем Коломойським, фактично працюють, як іржа, в його команді, вони деструктивно впливають і на фракцію в парламенті, і на урядові рішення, і на сам уряд, і на рішення президента ».