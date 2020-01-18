У Лівані поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників

У столиці Лівану Бейруті поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети. Так, внаслідок розгону демонстрантів десятки мітингувальників дістали поранення, – передає Громадське.

Демонстранти намагаються потрапити на площу мучеників, яка є центром багатомісячного протестного руху в Лівані, що закликає до змін у політичному і фінансовому житті країни.

Масові вуличні протести почалися в Лівані 17 жовтня, після того як уряд анонсував введення збору на користування месенджерами типу WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 дол. США на день.

Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли. Акції протесту практично паралізували життя країни.