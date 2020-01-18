Зеленський в Омані вирішував з Росією долю Донбасу — Піонтковський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Оман провів з російською стороною переговори щодо ОРДЛО. Можливо, там був присутній навіть помічник президента РФ Володимира Путіна В’ячеслав Сурков.

Таку думку в інтерв’ю висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Він навів ряд аргументів на користь версії, що Зеленський вирішував в Омані справи з Росією

«Вони ще прокололися з літаком Медведчука. Переговори щодо подальшого приєднання до ОРДЛО в Омані були. Був там Бабаків – не знаю. Може, і був, хоча в той час він більше займався Абхазією. Потім президент не може відзвітувати про своє перебування, літак Медведчука… На 100% я впевнений, що переговори йшли і кореспондувалися з тим, що відбувалося на той час у Москві. Меркель, зрозуміло, була в курсі справи», – сказав Піонтковський.

За його словами, Путін поставив Зеленського на лічильник і призначив йому таку «стрілку» на квітень 2020 року.

«До того часу він повинен реалізувати підписані в Парижі угоди, а саме, провести через Раду і навіть внести в Конституцію пропозицію про особливий статус Донбасу і про проведення виборів на окупованих територіях. Шлях вже вибраний, він повільний, щоб не сильно турбувати публіку. У цьому світлі гіпотеза про зустріч Зеленського з Сурковим в Омані здається досить імовірним», – підкреслив Він.

Зазначимо, що таку ж версію з посиланням на джерело в Офісі президента озвучила напередодні позафракційний народний депутат Ганна Скороход.

«Згідно інсайдерської інформації з Офісу президента, яку мені надали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков – під санкціями. Всі. Про що говорили, до чого прийшли — мені невідомо», — заявила Скороход на «Прямому».