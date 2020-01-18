Печерський суд за рік не провів засідання у справі лікарів, звинувачених у вимаганні хабара в атошника

Печерський суд Києва за рік не почав розгляд справи про вимагання лікарями хабара в учасника АТО.

Про це повідомляє юридична компанія «Міллер».

Обвинувальний акт надійшов до суду ще 29 березня 2019 року. Суддя Світлана Смик призначила перше засідання аж на 7 серпня, альо воно було перенесено у зв’язку з неявкою сторони захисту.

Одного засідання планувалося 4 грудня 2019, але також не відбулось, тому що суддя перебувала на лікарняному.

На адвокатський запит суд заявив дату наступного засідання – 25.03.2020. Тобто за рік не провели жодного засідання.

Адвокати звертлись до суду з заявою про повторний розподіл справи на іншого суддю з обґрунтуванням того, що поняття «розумності строків» не дотримано, оскільки призначення судового засідання раз в 3-4 місяці ніяк не «розумне». У заяві звертали увагу і на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (щодо швидкого захисту судом порушених прав особини) і на самого ветерана АТО, Петра Олексюка, який пересувається на милицях.

Альо в суді міняти суддю не захотіли і пояснили, що «Смік С. І. перебуває на робочому місці та відправляє судочинство, жодна з підстав відсутня, а відтак вимога щодо здійснення перерозподілу не може бути задоволена».

Захисники направили звернення до президента, прем’єр-міністра, омбудсмана, народних депутатів, міжнародних організацій.

За матеріалами справи, лікарі Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони та Медико-соціальної експертної комісії № 1 міста Києва намагалися отримати хабар від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка з позивним «Тигр» та його батька, з яким вони разом служили на фронті.

Молодий чоловік підірвався під Докучаєвськом на російській міні ПМН2, переживши 25 операцій і втратив частину стопи. Олексюк стверджує, що за встановлення групи інвалідності лікарі вимагали півтори тисячі доларів.