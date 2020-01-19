Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

Китайские власти официально подтвердили 62 случая заражения неизвестным ранее видом коронавируса.

Об этом сообщили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания. Отмечается, что 19 заболевших пневмонией уже выписаны из больницы. Власти Китая не исключают число случаев заражения в ближайшем будущем может возрасти.

В Центре глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что реальное число заболевших пневмонией, вызванных новым коронавирусом, может быть существенно больше. BBC сообщает со ссылкой на данные экспертов, этот показатель приближается к 1,7 тыс. случаев.

Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека. Всемирная организация здравоохранения подтвердила: китайские власти считают, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус из того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп).

Россельхознадзор призвал россиян, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса.