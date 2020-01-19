Дональд Трамп публично ответил на угрозы Ирана

Трам написал в ответ и свое оскорбление главе Ирана

Дональд Трамп разъярился на обвинения лидера Ирана в сторону США после катастрофы с украинским самолетом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальную страницу в Твиттере президента США.

Как известно, вчера, в пятницу глава иранского государство сам лично проводил молитву в столичной мечети Мосалла. Тот в своей речи поддержал элитную иранскую Революционную гвардию, несмотря на то, что те не сразу признали причастность в гибели сотни людей восьмого января.

Во время проповеди прихожане начали выкрикивать лозунги, в которых желали смерть американскому государству. Глава страны не проигнорировал данные заявления, и сам ответил, что гвардейцы смогут вести борьбу за пределами Ирана после убийства иранского генерала Сулеймани, к которому причастна Америка. Также в своей речи отметил, называя американцев врагами, что тем удалось найти оправдание, чтобы “подорвать” гвардию, вооруженные силы и систему Ирана. В конце речи он обратился к военным Штатов, которые явно отсутствовали в Мосалле, чтобы те убирались прочь с иранских земель. Ибо по своей природе эта нация террористическая, а вот иранцев поддерживает Аллах.

Президент США Дональд Трамп узнал о сказанном и прокомментировал оскорбления. Он отметил, что президенту Ирана стоит быть более осторожным с высказываниями. И сам назвал его псевдо верховным лидером.

Скриншот твитта на официальной странице Дональда Трампа

Также спецпредставитель госдепартамента Штатов по Ирану Брайан Хук в свою очередь сказал, что подобные заявления могут только привести к их изоляции.

Отметим, что до конца еще судьба Ирана в деле с недавней катастрофой не решена. Речь идет о “приговоре” стран, граждане которых были на борту того Боинга. До конца еще не были продуманы санкции по отношению к государству и наказания для военных, которые непосредственно виновны в смертельном происшествии.