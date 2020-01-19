Суд взяв під варту ще одного члена групи підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Святошинський районний суд Києва взяв під варту на два місяці Андрея Кравченка — одного з членів групи Ігоря Редькіна — фігуранта справи вбивства доброволиці Аміни Окуєвої.

Андрея Кравченка підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року. Про це Громадське розказала прокурор у справі Юлія Дядюк.

За її словами наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої. Адвокатка підозрюваного Ірина Бігунець у коментарі hromadske заявила, що її підзахисному намагаються «повісити» вбивство Окуєвої та запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена 2014 року:

«Мій підзахисний має алібі — він був у селі в Чернігівській області. У його мамі було погане самопочуття. Є свідки», — сказала захисниця. Водночас у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували ж самі свідки у суді, які фактично дали різні покази. Експертиза, яка проводилася слідством встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного. Водночас, адвокатка Андрея Кравченка заявила, що її підзахисний дійсно має два шрами на тілі, але щодо усіх є довідки з лікарні: «Один — це в нього видаляли чиряк, а інший — поріз, альо він датований 2016 роком», — зазначила захисниця. На момент затримання Кравченка був під нічним домашнім арештом за підозрою у вбивстві директора компанії «Caparol Україна» Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького у 2019 році.

Усю групу із семи осіб затримали у вересні 2019 року, проте у грудні Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. За даними слідства група під керівництвом Ігоря Редькіна складалася із семи осіб та займалася вбивствами на замовлення.

Водночас, у судовому засіданні по справі вбивства Окуєвої в прокуратурі заявляли, що на зброї, що знайшли неподалік вбивства виявили три ДНК, одна з яких, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.