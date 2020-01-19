Депутат від “Слуги народу” підбирав собі стрижку на засіданні Ради

Народний депутат від фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Дмитро Любота редагував свою фотографію у мобільному додатку в ході засідання парламенту.

Судячи з відео, Любота довго експериментував зі своєю зовнішністю прямо в Раді.

В редакторі зміни зовнішності він приміряв на себе різні зачіски, бороди і навіть татуювання на обличчі, а після експериментів показав колегам свою фотографію з ефектом старіння. У той час як депутат проводив час у мобільному додатку, він встиг натиснути кнопку “утримався” під час голосування про проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

Дмитро Любота — народний депутат України IX скликання від партії “Слуга народу”. Член Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а також голова підкомітету з питань економічного, секторального співробітництва та поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.