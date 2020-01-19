В Україну повертаються ангели літака МАУ: усі деталі

В результаті катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії» (МАУ) загинули 11 українців – 9 членів екіпажу та 2 пасажира.
19 січня їх політ остаточно закінчиться. Тіла загиблих українців доставлять в аеропорт «Бориспіль».
08:05 – Управління державної охорони попередило водіїв, що у зв’язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту «Бориспіль».
08:00 – Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня в 11:00 натиснути автомобільний сигнал на знак пам’яті про жертви авіакатастрофи в Ірані.
Список ангелів рейсу PS752:
Сергій Хоменко
Катерина Статник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Сологуб Юлія
Ольга Кобюк
Олена Малахова
Олексій Наумкіна
Ігор Матків
Денис Лыхно.
Хто не повернувся в Україну після трагічного рейсу
Після трагедії фото загиблих українців показали в мережі. Рідні, друзі, колеги поділилися своїми спогадами про екіпаж, який назавжди «іде в небо».
Зокрема, у катастрофі загинули троє пілотів: Наумкіна Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шість бортпровідників: Статник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.
Загиблі українці
Facebook/Терехов Євген
Олексій Наумкіна
Facebook/Терехов Євген
Катерина Статник
Facebook/Терехов Євген
Ігор Матків
Facebook/Терехов Євген
Марія Микитюк
Facebook/Терехов Євген
Валерія Овчарук
Facebook/Терехов Євген
Володимир Гапоненко
Facebook/Терехов Євген
Денис Лыхно
Facebook/Терехов Євген
Сологуб Юлія
Також з’явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.
Також на борту були і дві українки-пасажирки – Ольга Кобьюк і Олена Малахова.
Так, Ольга Кобьюк приїжджала в Іран провідати онука.
Олена Малахова була директором фірми Скайавиатранс. Ймовірно, вона в Ірані була по робочих справах. У минулому році в аеропорту Лівії з допомогою дронов розбомбили український літак ІЛ-76, що належить її компанії. Літак перевозив вантаж Червоного Хреста.
Ольга Кобьюк приїжджала в Іран провідати онука
Ольга Кобьюк
Олена Малахова