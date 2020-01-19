В Україну повертаються ангели літака МАУ: усі деталі

В результаті катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії» (МАУ) загинули 11 українців – 9 членів екіпажу та 2 пасажира.

19 січня їх політ остаточно закінчиться. Тіла загиблих українців доставлять в аеропорт «Бориспіль».

08:05 – Управління державної охорони попередило водіїв, що у зв’язку з траурними заходами 19 січня можуть виникнути певні обмеження руху в районі аеропорту «Бориспіль».

08:00 – Президент МАУ Євген Дихне закликав українців 19 січня в 11:00 натиснути автомобільний сигнал на знак пам’яті про жертви авіакатастрофи в Ірані.

Список ангелів рейсу PS752:

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Сологуб Юлія

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Олексій Наумкіна

Ігор Матків

Денис Лыхно.

Хто не повернувся в Україну після трагічного рейсу

Після трагедії фото загиблих українців показали в мережі. Рідні, друзі, колеги поділилися своїми спогадами про екіпаж, який назавжди «іде в небо».

Зокрема, у катастрофі загинули троє пілотів: Наумкіна Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович. А також шість бортпровідників: Статник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна.

Загиблі українці

Facebook/Терехов Євген

Олексій Наумкіна

Facebook/Терехов Євген

Катерина Статник

Facebook/Терехов Євген

Ігор Матків

Facebook/Терехов Євген

Марія Микитюк

Facebook/Терехов Євген

Валерія Овчарук

Facebook/Терехов Євген

Володимир Гапоненко

Facebook/Терехов Євген

Денис Лыхно

Facebook/Терехов Євген

Сологуб Юлія

Також з’явилося останнє спільне фото членів екіпажу літака МАУ.

Також на борту були і дві українки-пасажирки – Ольга Кобьюк і Олена Малахова.

Так, Ольга Кобьюк приїжджала в Іран провідати онука.

Олена Малахова була директором фірми Скайавиатранс. Ймовірно, вона в Ірані була по робочих справах. У минулому році в аеропорту Лівії з допомогою дронов розбомбили український літак ІЛ-76, що належить її компанії. Літак перевозив вантаж Червоного Хреста.

Ольга Кобьюк приїжджала в Іран провідати онука

Ольга Кобьюк

Олена Малахова