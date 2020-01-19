У США висловилися перед вирішальним етапом справи проти Трампа

Процес імпічменту в сенаті США буде “чесним” і “буде відповідати правилам”, а закінчиться виправданням президента США.

Таку думку висловив сенатор-республіканець Тед Круз, коментуючи початок процесу імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті США, де більшість має Республіканська партія, – передає «УНІАН».

“Політизований цирк, який ми бачили в Палаті представників, минув”, – заявив Тед Круз, – “На відміну від Палати представників, ми дамо президенту США повну і справедливу можливість захищати себе.

Після цього ми розглянемо це питання, виходячи з конституційних стандартів щодо імпічменту. Конституція називає підставами для оголошення імпічменту президенту – тяжкі злочини і правопорушення (high crimes and misdemeanors – англ.). Статті імпічменту, передані з Палати представників, які не відповідають цим стандартам і не закидають президенту жодної протиправної поведінки. Тому в кінці цього процесу, після чесного розгляду, президент буде виправданий і ми покінчимо з цим конституційним цирком, цим політичним фарсом, який почався в Палаті представників. Це – початок кінця знущання над Конституцією”, – заявив Круз у відеозверненні.

Між тим, конгресвумен-демократ спікер Палати представників Ненсі Пелосі, в інтерв’ю популярному ведучому Біллу Махер заявила, що Трампу оголошений “імпічмент навіки”. “Якщо б президент зараз слухав, я б сказала йому, що йому оголошено імпічмент навіки, і це сталося тому, що він використовував посаду президента для того, щоб вплинути на іншу країну заради своєї особистої і політичної вигоди.

Зробивши це, він підірвав нашу національну безпеку, він знехтував присягою захищати Конституцію і поставив під загрозу наші вибори”, – наводить слова Пелосі видання The Hill.