Принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять титулів і грошей — Букінгемський палац

Принц Гаррі і Меган Маркл позбудуться своїх титулів, а також їм перестануть виділяти кошти на офіційні заходи.

Про це сказано в повідомленні на сайті Букінгемського палацу. Відзначається, що з весни нинішнього року вони не будуть іменуватися Його і Її Королівська Високість.

Крім того, Гаррі і Меган збираються повернути скарбниці гроші, витрачені на ремонт свого Фрогмор-котеджу, який обійшовся платникам податків в 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Він залишиться їхнім будинком у Британії.

Королева Єлизавета II повідомила, що до цього висновку вони прийшли після місяців обговорень. Вона запевнила, що Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі Харрісон залишаться улюбленими членами сім’ї, зазначивши, що Меган Маркл «дуже швидко стала повноправним членом сім’ї». При цьому королева подякувала Гаррі й Меган за роботу.