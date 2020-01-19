Путін назвав частина росіян моральними виродками і отримав відповідь»

Глава РФ Володимир Путін назвав ” моральними виродками росіян, які виступають проти підтримки сімей з дітьми.

Путін висловив обурення тим фактом, що багато громадян критикують рішення уряду збільшити суму фінансової допомоги для цієї категорії суспільства.

«Виявляється, зараз з’явилася думка, що не треба державі в такому обсязі підтримувати сім’ї з дітьми. Це просто дивно! Але це є. Треба не забороняти їм говорити, треба показати, що це за люди. Якісь моральні виродки!» – заявив Путін.

При цьому в мережі жорстко росіяни розгромили Путіна за заяву, зазначивши, що саме він зі своїми соратниками винен у розвалі економіки Росії.

«Дурний, тупий і недоречний популізм», «Моральні виродки ті, хто довів країну до такого стану», «Складно знайти більшого морального виродка, ніж Путін», «Моральні виродки ті хто довів країну до злиднів і хоче звільнитися подачками», «Гопник з пітерської підворіття», «Черговий рекламний хід», – пишуть вони.