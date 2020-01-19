Трамп розкрив подробиці ліквідації Сулеймані

Президент вперше детально розповів про обставини, які змусили його віддати наказ про проведення атаки на аеропорт Багдада.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий іранський генерал Кассем Сулеймані «говорив погані речі про США. Про це повідомляє CNN з посиланням на аудіо виступу Трампа на вечері для спонсорів Республіканської партії в п’ятницю ввечері.

Трамп щохвилини описав деталі американського удару, який убив Сулеймані. Він стверджував, що Сулеймані «говорив погані речі про нашій країні».

«Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?», — сказав президент США.

При цьому президент США не говорив про «неминучої загрози», яка призвела до його рішення вбити Сулеймані, про що раніше заявляли чиновники американської адміністрації.

Замість цього він описав Сулеймані як «відомого терориста», який «був у нашому списку».

Трамп докладно описав спостереження за тим, як Сулеймані прибув в міжнародний аеропорт Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мугандіс.

За словами Трампа, санкціонований їм удар дозволив взяти «два за ціною одного».

Він розповів, що під час операції говорив з військовими чиновниками, які спостерігали за ударом з «камер, які знаходяться в небі».

Президент США навів слова військових, які доповідали йому про хід операції: «Вони разом, сер», «Сер, їм залишилося жити 2 хвилини 11 секунд. Вони в броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8…», «Потім раптом – бум», «Їх більше немає, сер».