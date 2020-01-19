Бойовики підло атакували ЗСУ на Донбасі: є загиблий, багато поранених

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі підло атакували Збройні сили України (ЗСУ), один український боєць загинув, 10 поранені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил (ООС).

За даними штабу, 18 січня збройні формування 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

З початку неділі, 19 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не виявляли, втрат немає.