Звільнений журналіст Асєєв: Той досвід, який ми принесли з полону, нікому не потрібен

Журналіст Станіслав Асєєв, який 29 грудня 2019 року був звільнений з полону ОРДО в результаті обміну, ще не відчуває звільнення.

«Я ще не відчуваю звільнення. Я не можу вийти на вулицю, видихнути і сказати, що нарешті все скінчилося. Немає цього відчуття. Так, все просто зараз. Я можу піти куди завгодно і скільки завгодно. Але часом мене просто вбиває. У мене постійне ще допленное відчуття комендантської години. Мені постійно здається, що воно закінчується. Якщо я в дев’ять годин на вулиці, то мені здається, що треба швидше йти додому. Ще я можу зайти в супермаркет і купити все, що завгодно… шматочок мила, який ми там розтягували на чотирьох і на цілий місяць», — розповів він.

Станіслав Асєєв згадав під час інтерв’ю , як він недавно зайшов у метро і побачив дівчину, яка в смартфоні перебирала картинки дитячих підгузників.

«І чесно кажучи, я сторопів, мені перехотілося жити… Тому, що я зрозумів, що той досвід, який ми принесли з полону, за великим рахунком нікому не потрібен. І це правильно. Люди просто хочуть дивитися серіали і водити дітей до школи. Не треба розповідати їм, що хтось комусь там засовує в задній прохід електрод… Ну і що? Як я на це можу вплинути? У мене маленька донька і я вибираю їй одяг…Моя перевага в тому, що я цей момент усвідомлюю. Саме я, а не вона. Те, що вона перебирає цей одяг — правильно. На наступній зупинці у вагон зайшов хлопець у камуфляжі. І, знаєш, все як рукою зняло. Вагон і інші люди для мене перестали існувати. Ось, здавалося б, я повинен йти у зворотний бік від усієї цієї теми з Донбасом, але як тільки я побачив військового, це виявилося єдиним зв’язком з містом взагалі… Звичайно, від таких моментів треба позбавлятися. Але це моя проблема і добре, що на сьогодні я усвідомлюю її», — підсумував колишній в’язень донецької спецв’язниці «Ізоляція».

Нагадаємо, Асєєв почав писати для різних українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін про життя в окупації. В середині 2017 року він зник, після чого на російському пропагандистському телеканалі «Росія 24» вийшов сюжет під назвою «Український журналіст-шпигун», в якому показали Асєєва. На камеру він заявив, що нібито співпрацював з українською розвідкою. 20 листопада 2018 року «суд» засудив терористів Асєєва до 20 років в’язниці. Він пробув у полоні 962 дні. 29 грудня 2019 року в рамках обміну полоненими між Україною і бойовиками журналіст був звільнений.