Порошенко запропонував боротися з ворогами України святою водою

Екс-президент України і голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав українців з Хрещенням, написавши пост про ворогів України. Пост опублікований на сторінці Порошенко в Twitter.

«Сьогодні одне з найбільших християнських свят — Хрещення Господнє, Богоявлення.

Нехай Господь щедро благословить всіх українців. І нехай йорданська вода вижене з України ворога і принесе нам довгоочікуваний справедливий світ.

Христос хреститься!

В ріці Йордан!», — написав він на сторінці в соцмережі Twitter.