Запорізькі копи серед ночі накинулися на чоловіка з дитиною: відео

Патрульні поліцейські в Запоріжжі затримали чоловіка, який йшов по вулиці з сином пізно вночі. Причиною затримання стало пересування в пізній час доби. Співробітники патрульної поліції відмовлялися відпускати чоловіка, заламуючи руки і погрожуючи статтею.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля».

Відео знімав син, який в цей час йшов разом з батьком пізно вночі по місту. Співробітники патрульної поліції не змогли аргументувати затримання жителів Запоріжжя. (Щоб переглянути відео, дочитайте до кінця).

«Та зараз поверхневу перевірочку проведемо і все», — почав один з поліцейських.

Поліцейський почав тримати чоловіка за руки і відмовився відпустити на прохання. Чоловіка за «неправильні слова» почали скручувати для затримання.

«Перед тобою стоїть той, кого ти повинен, з@ка, захищати», — почав обурюватися житель Запоріжжя на різкі дії з боку поліції.

«Година ночі, а ви пересуваєтеся» — так змогли аргументувати патрульні затримання, запитуючи про наявність у чоловіка гранат, наркотичних речовин. При цьому вони тримають його за руки і не проводять обшук.

На прохання проводити зовнішній огляд у присутності зрозумілих стражі закону відповіли лаконічно: «Та нема такого».

Цікаво, що поліцейські відмовилися представитися. Після чого почали говорити про те, що чоловік пройде за статтею за хуліганство.