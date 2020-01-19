На честь захисників ДАПа у «Борисполі» зазвучить «Дзвін війни»

В аеропорту «Бориспіль» 20 січня з метою вшанування подвигу героїв, які самовіддано і мужньо захищали Донецький аеропорт у 2014-2015 роках відбудеться тематичне художнє дійство за участю Національного президентського оркестру і хору Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Заходи пройдуть в терміналі «D», на третьому поверсі.

«Особливе місце у заході буде відведено композиції, яка буде виконуватися на унікальному музичному інструменті — „Дзвони війни“, виготовленому в 2016 році з гільз 152-мм артилерійських снарядів», — йдеться в повідомленні.

Також 20 січня 2020 відбудеться всеукраїнська акція в аеропортах та інших місцях масового скупчення людей у восьми обласних центрах: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Чернігів.

Крім того, 20 січня о 14:00 у Національному військово-історичному музеї України відбудеться презентація книги «Оборона донецького аеропорту, 2014-2015. Хроніка бойових втрат. Мартиролог». У зв’язку з невеликим тиражем паперового варіанту книги, вона буде доступна для завантаження онлайн.

У «мартирологу» можна знайти інформацію про 96 загиблих, а також 4 зниклих без вести «кіборгів» безпосередньо на території Донецького аеропорту (зокрема, в новому і старому терміналах, вежі, пожежній частині, злітно-посадковій смузі). У хронологічній послідовності наведені докладні дані про близько 300 поранених захисників аеропорту.