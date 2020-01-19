В «українському питанні» Меркель слідом за Макроном перейшла на бік Путіна, — Піонтковський

Україна стала на шлях капітуляції, початок якій покладено на «нормандської зустрічі» в Парижі, де президент Зеленським підписав документ, що передбачає рух України в бік приєднання до неї окупованого Донбасу на умовах Росії. І якщо раніше в нормандської групі проти президента РФ Путіна «грало троє, а зараз вони вже грають проти Зеленського».

Про це на «Обозревателе» пише відомий російський політолог Андрій Піонтковський.

Політолог нагадує, позицію президента Макрона, який явно підтримував Путіна і останнім часом намагається налагодити відносини з РФ. У Парижі канцлер Німеччини Ангела Меркель намагалася зберегти баланс.

При цьому Піонтковський вважає більш показовою січневу зустріч у Москві Ангели Меркель і Володимира Путіна. На їх спільній прес-конференції Меркель кивала Путіну не тільки щодо його брехні щодо Лівії (там немає російських військовослужбовців), вона також ствердно кивала і з усіх питань, що стосуються України.

«Це означає, що Меркель остаточно перейшла на сторону, на якій знаходиться Макрон. На тій стрілкою, яку призначили Зеленському на квітень, проти нього одного буде троє людей з єдиною позицією», — пише Піонтковський.

Він в черговий раз нагадав своє твердження про те, що «Захід ніколи не буде більш проукраїнським, ніж українська держава». Сьогоднішнє становище України «нормандської четвірці» політолог вважає «логічним і закономірним підсумком дій нової влади».