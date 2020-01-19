Казарін: Уряд Гончарука топлять депутати з обойми Коломойського, який хоче посилити свої позиції

Павло Казарін в статті, опублікованій інформагентством «ЛІГА.Немає» зазначив, що не збирається бути адвокатом Кабінетом міністрів Олексія Гончарука. Водночас журналіст наголосив, що це уряд точно не є найгіршим в історії України. Тому думка «ротація все виправить» є як мінімум наївним.

Також не варто розділяти зловтіхи людей, які очікують банкрутства нинішньої влади. Адже це йде урозріз з інтересами виживання України. Гірше бути не може — це приказка ідіотів. Насправді гірше може бути завжди. При цьому потрібно пам’ятати, що ті, хто зараз зловтішається, навряд чи стануть бенефіціарами ротації в Кабміні.

Уряд зараз топлять депутати з обойми Ігоря Коломойського. Судячи з усього, він явно має намір посилити свої позиції. У цьому зв’язку виникає питання — чому ви думаєте, що цілі Коломойського збігаються з вашими? За підсумками виборів ми отримали главу держави з досить смутними уявленнями про те, як влаштовані держуправління, дипломатія і економіка. Між тим зараз йде битва за те, хто буде заповнювати цей вакуум. І якщо вам здається, що між групами впливу, вступили в сутичку, немає ніякої різниці, то серйозно ви помиляєтеся.