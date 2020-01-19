Путін не підтримав ідею безстрокового правління керівників держави

Президент Росії Володимир Путін виступає проти практики безстрокового правління вищих посадових осіб, яка застосовувалася в часи СРСР. Таку думку російський президент висловив під час спілкування з ветеранами Великої Вітчизняної війни в Санкт-Петербурзі, повідомляє «Інтерфакс».

«…дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади», — сказав Путін.

Нагадаємо, 15 січня уряд Росії подав у відставку.

Президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів РФ і запропонував ряд поправок до Конституції. Зокрема, Путін представив ініціативу про заборону кандидатам у президенти мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання. Крім того, пропонується ввести вимогу про проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти.