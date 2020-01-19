МЗС РФ вважає, що закон України про середню освіту дискримінує українську мову

МЗС РФ, оцінюючи прийняття в Україні закону про середню освіту, зазначив, що російська мова зазнає дискримінації. Про це йдеться в коментарі російського внешнедипломатического відомства.

«16 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про загальну середню освіту». З жалем констатуємо, що, незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи «забезпечити необхідний баланс» у мовній сфері та обіцянки київської влади їх виконати, насправді нічого не змінилося – російська мова в Україні продовжує зазнавати подвійної дискримінації», — йдеться в заяві російського МЗС.

Російські дипломати вважають несправедливою норму, при якій після 5-го класу російськомовні діти повинні будуть проходити не менше 80% навчання державною мовою, тоді як для меншин, які говорять на мовах країн Євросоюзу, час викладання українською буде збільшуватися поступово — з 20% до 60% до 9 класу

МЗС РФ відзначає, що всупереч висновку Венеціанської комісії, при підготовці закону українська влада не проконсультувалися з представниками національностей, що проживають в Україні.

Мовну політику в сфері освіти російські дипломати назвали «насильницькою українізацією».