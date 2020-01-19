У Росії силовики таємно встановили камеру в спальні активістки

За активісткою руху “Відкрита Росія” Анастасією Шевченко таємно стежили за допомогою прихованої камери, встановленої в її спальні. Про це в суботу, 18 січня, заявив Олексій Прянишников – координатор організації “Правозащита Открытки”, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Ця організація надала Шевченко двох адвокатів, які захищають її у справі про участь у роботі організації, визнаної в Росії “небажаною”. Раніше цього ж дня про те, що в спальні Анастасії Шевченко п’ять місяців працювала встановлена співробітниками центру “Е” міністерства внутрішніх справ РФ прихована камера.

За словами Прянишникова, камера була захована у внутрішньому блоці кондиціонера, розміщеного в спальні Шевченко на стіні навпроти ліжка. “Стеження велося в режимі 24/7”, – підкреслив правозахисник. На даний момент адвокати Шевченко переглядають ці відео- і аудіозаписи, додав він.

Як випливає з постанови Пролетарського районного суду Ростова-на-Дону про обмеження права на недоторканність житла, дозвіл співробітникам головного управління міністерства внутрішніх справ Росії у Ростовській області на встановлення прихованої камери в квартирі Анастасії Шевченко було дано після розгляду постанови начальника ГУ МВС Росії у Ростовській області, генерала-лейтенанта поліції Олега Агаркова від 24 серпня 2018 року – тобто майже за півроку до порушення кримінальної справи.

: УНН