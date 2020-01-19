Москаль: Наразі у Москві відмовилися від ідеї розхитування Закарпаття

В інтерв’ю інтернет-виданню «Главком» відомий український політик Геннадій Москаль, який свого часу очолював Закарпатську та Луганську обласні державні адміністрації, висловив переконання, що на сьогоднішній день у Москві відмовилися від плану розхитування Закарпаття, однак «потрібно тримати ніс сухим і за вітром».

«Думаю, у Москві була велика розбірка, тому поки вони відмовилися від розхитування цього регіону. Але їм треба зробити якусь Закарпатську республіку на кордоні з Євросоюзом. Що їм вже робити на своєму кордоні ще якісь «республіки», достатня «ЛНР», «ДНР», від’єднання Криму. Знаєте, багато хто на Закарпаття приїжджав з європейських країн. То після третьої чарки язик говорити щиро: вас не чекають ні в Євросоюзі, ні в НАТО», — зауважив ексочільник двох областей. Водночас Москаль переконаний, що Росія не буде віддавати Україні ті, що вже захопила – частину Донбасу і Крим.

«Зараз російський президент думає про ті, як ще прихватити, але він нічого віддавати не буде. Я прийшов на Донбас у 2014-му році, після визволення Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного. Тоді Луганську адміністрацію формував з нуля. То з упевненістю можу сказати, що він нічого не віддасть, які б формати переговорів не проводили», — переконаний політик.