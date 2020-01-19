В Києві на Водохреща на станції «Гідропарк» відкриється ще один вхід

У неділю, 19 січня, в Україні відзначається Хрещення. У зв’язку з цим порожні пляжі Києва знову будуть користуватися неабиякою популярністю. У зв’язку з Хрещенням на станції метро «Гідропарк» відкриють додатковий вестибюль.

Додатковий вхід буде працювати лише один день. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

Мова йде про східному вестибюлі, який відкриють для забезпечення всіх бажаючих можливістю без проблем дістатися до крижаної води Дніпра. Працювати він буде сім годин — з 10:00 до 17:00. Таким чином в метро Києва розраховують впоратися зі збільшенням пасажиропотоку.