З України тікають все — не тільки самі звичайні фахівці, але і великі бізнесмени. Про це на своїй сторінці в facebook написав економіст Олександр Гончаров. Він підкреслив, що покидають країну фахівці трудової бідності, а бізнесмени виїжджають з-за податкового тиску і свавілля силовиків.

«І, звичайно, профан Льоша не знає, що робити з різким скороченням рахунку поточних операцій, яке пов’язане з погіршенням відразу всіх трьох основних балансів: торговельного, інвестиційних доходів і балансу послуг. А коли не вмієш заробляти гроші і нарощувати власний капітал, то, звичайно, залазити в борги або будуєш фінансову піраміду», — зазначає Гончаров. За його словами, саме це роблять Національний банк і Кабінет міністрів. Також економіст підкреслив, що хоче зробити зауваження, і про це здогадуються багато хто, щоправда, не можуть озвучити його вголос.

Можна тривалий час чекати успішного вирішення проблем з боргами, збільшення реальних доходів українців і скорочення бідності, проте в уряду нічого не вийде до тих пір, поки не буде замінено керівництво Нацбанку. Гончаров практично не сумнівається в тому, що трудова бідність в Україні продовжить зростати. Протягом довгого часу вона буде залишатися проблемою українського суспільства, а не влади, оскільки та не збирається її вирішувати.