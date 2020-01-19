Помер один з найкращих воротарів в історії одеського футболу

Після тривалої хвороби, на 84-му році життя, помер Георгій Городенко — футболіст, тренер, футбольний функціонер, який у ролі воротаря Чорноморця брав участь у періоді становлення одеситів як команди-грози авторитетів.
Він народився 7 травня 1936 року в Одесі.
Вихованець команди заводу їм. Жовтневої революції (ЗОР).
Перші тренери — Л. М. Горіхів і Р. Карпенко.
З 1954 р. — ФШМ (Одеса).
У Чорноморці провів вісім сезонів.
1954
КФК
«Металург» Одеса
1955
«Б»
«Харчовик» Одеса
10-(7)
1956
КФК
«Металург» Одеса
1957
«Б»
«Харчовик» Одеса
«12»
1958
«Б»
«Чорноморець»
«20»
1959
«Б»
«Чорноморець»
25-(22)
1960
«Б»
«Чорноморець»
26
1961
«Б»
«Чорноморець»
17
1962
«Б»
«Чорноморець»
24-(11)
1963
2
«Чорноморець»
19-(15)
1964
2
«Чорноморець»
34-(27)
1965
В
«Чорноморець»
19-(26)
1966
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
34-(25)
1967
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
36-(34)
1968
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
11-(9)
З 1992 року — віце-президент Федерації футболу Одеської області.
Старший викладач кафедри фізичного виховання Одеського державного екологічного університету.
Прощання з Георгієм Городенко пройде 19 січня в крематорії Таїровського кладовища, починаючи з 11.30.