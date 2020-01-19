Помер один з найкращих воротарів в історії одеського футболу

Після тривалої хвороби, на 84-му році життя, помер Георгій Городенко — футболіст, тренер, футбольний функціонер, який у ролі воротаря Чорноморця брав участь у періоді становлення одеситів як команди-грози авторитетів.

Він народився 7 травня 1936 року в Одесі.

Вихованець команди заводу їм. Жовтневої революції (ЗОР).

Перші тренери — Л. М. Горіхів і Р. Карпенко.

З 1954 р. — ФШМ (Одеса).

У Чорноморці провів вісім сезонів.

1954

КФК

«Металург» Одеса



1955

«Б»

«Харчовик» Одеса

10-(7)

1956

КФК

«Металург» Одеса



1957

«Б»

«Харчовик» Одеса

«12»

1958

«Б»

«Чорноморець»

«20»

1959

«Б»

«Чорноморець»

25-(22)

1960

«Б»

«Чорноморець»

26

1961

«Б»

«Чорноморець»

17

1962

«Б»

«Чорноморець»

24-(11)

1963

2

«Чорноморець»

19-(15)

1964

2

«Чорноморець»

34-(27)

1965

В

«Чорноморець»

19-(26)

1966

2

«Дніпро» Дніпропетровськ

34-(25)

1967

2

«Дніпро» Дніпропетровськ

36-(34)

1968

2

«Дніпро» Дніпропетровськ

11-(9)

З 1992 року — віце-президент Федерації футболу Одеської області.

Старший викладач кафедри фізичного виховання Одеського державного екологічного університету.

Прощання з Георгієм Городенко пройде 19 січня в крематорії Таїровського кладовища, починаючи з 11.30.