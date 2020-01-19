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Помер один з найкращих воротарів в історії одеського футболу

19.01.2020

Після тривалої хвороби, на 84-му році життя, помер Георгій Городенко — футболіст, тренер, футбольний функціонер, який у ролі воротаря Чорноморця брав участь у періоді становлення одеситів як команди-грози авторитетів.

Він народився 7 травня 1936 року в Одесі.

Вихованець команди заводу їм. Жовтневої революції (ЗОР).
Перші тренери — Л. М. Горіхів і Р. Карпенко.
З 1954 р. — ФШМ (Одеса).

У Чорноморці провів вісім сезонів.

1954
КФК
«Металург» Одеса
 

1955
«Б»
«Харчовик» Одеса
10-(7)

1956
КФК
«Металург» Одеса
 

1957
«Б»
«Харчовик» Одеса
«12»

1958
«Б»
«Чорноморець»
«20»

1959
«Б»
«Чорноморець»
25-(22)

1960
«Б»
«Чорноморець»
26

1961
«Б»
«Чорноморець»
17

1962
«Б»
«Чорноморець»
24-(11)

1963
2
«Чорноморець»
19-(15)

1964
2
«Чорноморець»
34-(27)

1965
В
«Чорноморець»
19-(26)

1966
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
34-(25)

1967
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
36-(34)

1968
2
«Дніпро» Дніпропетровськ
11-(9)

З 1992 року — віце-президент Федерації футболу Одеської області.

Старший викладач кафедри фізичного виховання Одеського державного екологічного університету.

Прощання з Георгієм Городенко пройде 19 січня в крематорії Таїровського кладовища, починаючи з 11.30.

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