Міноборони продає Будинок офіцерів у центрі Львова

У Міноборони вирішили виставити на продаж Будинок офіцерів, який розташований в центрі Львова.

Про це розповів начальник 58-го Будинку офіцерів Віталій Провозін в інтерв’ю АрмияInform

За дорученням заступника міністра оборони України Головне квартирно-експлуатаційне управління ВСУ розглядає питання виставлення на продаж цього будинку.

Провозін розповів, що спочатку інформацію про ймовірний продаж будівлі Будинку офіцерів дізнався від колег, які отримали її неформально, однак згодом все підтвердилося.

«Так, за дорученням заступника міністра оборони України у Головному квартирно-експлуатаційному управлінні ЗСУ повинні пропрацювати питання про виставлення будівлі, в якій розташовується 58-го будинку офіцерів, на продаж», – визнав Провозін.

При цьому в Міноборони аргументують продаж будівлі тим, що виручені кошти нібито спрямують на купівлю житла для військових. Начальник Будинку офіцерів здивований таким поясненням.

«Я прослужив в армії не один десяток років і думав, що мене важко вразити. Але я здивувався такому формулюванні:» … і зарахування надходжень до спеціального фонду на придбання житла для військовослужбовців». Переконаний: жоден військовий з Львівського гарнізону не буде жити в квартирі за отримані від продажу Будинку офіцерів кошти. Зате ніколи оборонне відомство України не зможе отримати власність в центральній частині нашого міста», – вважає він.

У коментарі ZAXID.NET Віталій Провозін уточнив, що Будинок офіцерів має загальну площу 5,5 тис. кв. метрів. Будівля потребує капітального ремонту, на це потрібно близько 13 млн гривень.

Однак замість того, щоб знайти кошти, в Міноброни вирішили його продати. Ця ініціатива пішла від заступника міністра оборони Олексія Марценюка. Таку ідею, за словами Провозіна, не підтримує керівництво Генштабу і командування Сухопуних військ, яке підготувало відповідні листи в Міноборони.

Зазначимо, Будинок офіцерів розташований на вул. Театральній, 22 у центрі Львова – в колишньому приміщенні Народного Будинку, який був зведений в 1855 році.

Поки невідома вартість, за якою Міноборони планує продати нерухомість. Однак восени 2019 року історична будівля «Промінвестбанку», площею 2 тис. кв. метрів у центрі Львова продали за 5 млн доларів.

Радник президента України часів Петра Порошенка Юрій Бірюков так прокоментував новину про продаж цінного нерухомості: «Ave, надлишкове майно Міноборони в центрі Львова. Ave!».