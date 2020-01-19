Снігопад у Канади побивши 20-річний рекорд

У Канади в суботу через сильний снігопад паралізовано життя в ряді міст на острові Ньюфаундленд, місцева влада запросили допомогу військових.

«У Сент-Джонс було зафіксовано рекордний снігопад – товщина снігового покриву становила 76,2 см, що б ‘ є попередній рекорд – 68,4 сантиметра в 1999 році», – зазначає видання. Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд були заблоковані, дороги перекриті, машини завалені снігом. Рекордні снігопади зафіксовані також у Гамбо, Трепассі, Парадайз та інших містах острова.

Прем’єр-міністр провінції Ньюфаундленд і Лабрадор Дуайт Болл запитавши у уряду допомогу, включаючи мобілізацію збройних сил, для надання допомоги в районах провінції, які потерпіли від негоди.