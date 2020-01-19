У Чехії спалахнула пожежа в будинку для людей з інвалідністю, є загиблі

Вісім людей загинули, 30 потерпіли в результаті пожежі в неділю, 19 січня, в чеському будинку для людей з інвалідністю.

Про це представники пожежно-рятувальної служби повідомили державного телеканалу Чеського телебачення.

Пожежа сталася у чеському місті Вейпрті на кордоні з Німеччиною в будинку, де проживають переважно чоловіки з психічними та іншими вадами. Прем’єр-міністр Андрій Бабіш у Twitter назвавши пожежу “жахливою трагедією”.

Причина пожежі ще не відома. Пожежники змогли загасити вогонь протягом години. Газета Dennik N повідомляє, що пожежа почалася в одній кімнаті і що більшість людей померли від вдихання диму.