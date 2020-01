Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации, сообщает РБК

Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск.

United States Space Force

✔@SpaceForceDoD

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the

Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @[email protected]

30,2 тыс.

02:52 – 18 янв. 2020 г.

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Из всей суммы оборонного бюджета США на 2020 год, которая составляет $738 млрд, $40 млн будет выделено на космические войска. Изначально состав войск сформируют 200 человек. Возглавит войска генерал ВВС Джон Рэймонд.

О том, что Вашингтон намерен создать соответствующее подразделение в своей армии, стало известно летом 2018 года. В числе задач космических войск отмечались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. Вместе с тем Трамп не исключал наступательный характер этих войск. В ответ на это в России заявили о попытке США развязать гонку вооружений в космосе и планах уничтожения контроля над размещением вооружения на орбите.