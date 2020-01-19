В Киеве водитель наехал патрульному на ногу

В интернете появилось видео, где патрульные Киева силой достают водителя Mazda и заковывают его в наручники.

Как рассказали в правоохранительных органах, 18 января в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская патрульные остановили автомобиль Mazda, который нарушил правила дорожного движения. На водителя составили постановление за нарушение разметки. Мужчина, который был за рулем автомобиля, изначально послал полицейского на три буквы, после этого ударил его и попытался уехать. Когда водитель тронулся, то он наехал патрульному на ногу.

С этого момента и началась съемка видео очевидцами, которое уже появилось в интернете. Патрульные силой достали водителя из салона машины, повалили его на землю и надели на него наручники. На помощь прибыли еще несколько экипажей патрульных.

Пострадавшего полицейского госпитализировали в больницу. На видео можно увидеть, что он хромает. Предварительно, у него разрыв связок. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняет подробности. Правовая квалификация происшествия будет дана позже.