А зарплата капає: українці побачили, як працюють слуги народу в Раді

Народні обранці спокон всіх скликань дозволяють собі перекимарити у Верховній Раді просто під час засідань і прийняття рішень для країни.

Відомий блогер і юрист Михайло Шнайдер помітив цікавий факт про одного з слуг народу і написав про це в facebook.

І показав народного депутата сплячим в кріслі Ради. Така собі мамина радість — добре поїла, тепло одяглася, тихенько склав на живіт пухкенькі ладошечки і мирно спить.

«Як кажуть — депутат спить, служба йде. А головне… зарплата капає», — написав Шнайдер.