Тимошенко зробила різке заяву про «ліквідацію» України

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про початок процесу «ліквідації» України. Своє твердження політик пообіцяла проілюструвати «конкретними фактами».

Таке висловлювання прозвучало в інтерв’ю телеканалу ZIK.

Тимошенко переконана, що Україна після здобуття незалежності відразу потрапила під вплив і стала «об’єктом, який всі використовують, як хочуть».

«Зараз моя робота і завдання на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації», — заявила політик.

Вона переконана, що влада «повинна визнати, що період незалежності України був втрачений, а власний інтелект, наука, розум і національні інтереси замінені радами ззовні».

Тимошенко також зробила різкі заяви на адресу представників чинної влади. Вона назвала Гончарука, Зеленського та його партію «набродом, які прийшли до влади». За її словами, оприлюднені в мережі розмови прем’єра Олексія Гончарука та інших чиновників «відкривають очі українському суспільству».

Політик вважає, що президент і прем’єр неодноразово продемонстрували свою некомпетентність і визнали її на скандальних аудіозаписах, де Гончарук називає себе «профаном в економіці».