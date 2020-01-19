Помер один із засновників групи «Ляпіс Трубецкой»

У неділю, 19 січня, помер Руслан Владико – білоруський музикант, гітарист і один із засновників групи «Ляпіс Трубецкой».

Про це у себе в Facebook розповів продюсер групи Євген Колмиков.

«Руслан Петрович Владико. 12.07.1974 — 19.01.2020», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що влітку гітариста побили в Мінську, після чого він лежав у комі, не приходячи в свідомість. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу, і, швидше за все, перекваліфікують статтю.

Дату і місце прощання з Владико родичі артиста назвуть пізніше.

Музикант народився 12 липня 1972 року і був одним з тих, хто в кінці 1980-х створив гурт «Ляпис Трубецкой». Від фанатів отримав прізвисько «Пан Руслан».