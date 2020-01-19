Прес-секретар Мендель «спойлером» підставила Зеленського

Відома своїми скандальними випадами прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вирішила зіграти у зберігача секретів. Так, Юлія в мережі опублікувала фото на якому можна побачити її персону, главу України і пару чоловіків, швидше за все, журналістів, пише Знай.

Про це стало відомо завдяки повідомленням Юлії Мендель в мережі Instagram.

«Субота. Інтерв’ю», — підписала новий пост Юлія Мендель.

Користувачам мережі залишилося тільки здогадуватися, кому і навіщо президент України, у присутності Юлії, давав інтерв’ю.

«Ви не багатослівні з приводу інтерв’ю.»; «Юля, крім іноземних інтерв’ю є ще українські, іноземцям ви роздаєте інтерв’ю, а нашим українським немає, на наших плювати журналістів.»; «Дуже чекаю в’ю Дудю. Буде бомба для пострадянських країн», — коментують користувачі мережі.