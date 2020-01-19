В Киеве убили ветерана АТО

Девятнадцатого января стало известно о том, что в Киеве был убит ветеран АТО. Тридцатидвухлетний мужчина скончался до того, как на место преступления приехала скорая помощь. Об этом пишут средства массовой информации.

Таким образом, сообщается, что произошло это примерно в три часа ночи в Киево-Святошинском районе. Окровавленный мужчина забежал весь окровавленный в ближайшее открытое кафе, и умолял посетителей о помощи, утверждая, что на него напали. Сотрудники заведения без раздумий начали вызывать скорую помощь, однако, они не успели приехать. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Снимок с места событий, фото: Сегодня

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов начали разбирательства. Они осмотрели тело погибшего, и обнаружили на нем колотую рану поблизости сонной артерии, а рядом с мужчиной лежал нож, естественно, тоже в крови.

Немного позже была установлена личность мужчины. Сообщается, что ему было тридцать два года, и он является участником боевых действий на Донбассе. На данный момент в правоохранительных органах пытаются установить остальные детали происшествия, как же все произошло на самом деле.