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Послужив 19 днів: Чумак поліпшив матеріальне становище за рахунок військової прокуратури

19.01.2020

Активно виступав за ліквідацію військової прокуратури заступник генпрокурора Віктор Чумак за 19 днів до ліквідації відомства призвали туди на службу, отримавши значні матеріальні вигоди. Про це повідомляє інтернет-видання «Резонанс».

В офіційній відповіді на запит з Офісу генпрокурора повідомили, що Чумак після 15 років перебування в запасі раптово був покликаний 12 грудня 2019 року і проходив військову службу на посаді головного військового прокурора до 31 грудня — 19 діб.

Завдяки цьому Чумаку у вислугу років зарахують ще близько семи років, які він провів у Верховній Раді, і він отримає вихідну допомогу при звільненні з військової служби в розмірі 50% від сумарної останньої заробітної плати за кожен рік, починаючи з 2012-го. Крім того, в результаті у Чумака істотно зросте пенсія, він отримав гроші при заклику та інші компенсації. Крім того, якщо при звільненні з військової прокуратури у 61-річного Віктора Чумака знайдуть якісь хвороби — він може отримати страхові виплати.

В офіційній відповіді з Офісу генпрокурора заявили, що Чумак призвали з-за того, що посаду військового прокурора нібито обов’язково передбачає військовий статус, проте його призначили головним військовим прокурором ще 11 вересня 2019, але він пропрацював на цій посаді більше трьох місяців, не укладаючи контракту з Міноборони.

Цікаво, що, виступаючи перед журналістами, Віктор Чумак активно виступав за ліквідацію військової прокуратури і так званого прокурорського призову, який він назвав прокляттям пострадянського періоду. У рамках реформи військову прокуратуру вирішили скасувати, перевівши всіх прокурорів у підпорядкування Офісу генпрокурора, а не Міноборони.

368.media

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